حبيبة الأمير هاري :" أنا أكثر امرأة محظوظة في العالم"

بيروت ـ هدى زين

بعد أن ضجّت وسائل الإعلام العالمية بوقوع الأمير هاري Harry، ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة، في غرام الممثلة الأمريكية ميغان ماركل Meghan Markle، اعتبرت الأخيرة أنها أكثر امرأة محظوظة.

وللمرة الأولى منذ انتشار الخبر، قالت ميغان البالغة من العمر 35 عاماً، في مقابلة لها مع مجلة "Toronto Sun"، إنّها أكثر امرأة محظوظة في العالم، من دون أن توضح السبب الذي دفعها إلى هذا القول.

وقد اعتبر البعض أنّ هذا التصريح هو طريقة غير مباشرة لتأكيد كلّ ما أشيع بشأن علاقتها الغرامية بالأمير هاري، بالإضافة إلى إشارة تبيّن حجم السعادة التي تعيشها، في حين اعتبر آخرون أنّها سعيدة فقط بالشائعة التي تجمعها بالأمير من دون أن يكون ذلك صحيحاً.

وكان الأمير قد التقى ميغان في تورونتو، منذ 6 أشهر، حيث وقع بحبّها من النظرة الأولى. وعندما كانت الأخيرة تزور هاري في لندن كانت تقيم في قصر كنسينغتون، حيث قابلت دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام والأميرة كيت، اللذين أعجبا بها كثيراً، إضافة إلى الأمير وليام.

يشار إلى أن الأخت غير الشقيقة لميغان صرّحت لوسائل الإعلام بأنّ حبيبة الأمير هاري ابنةٌ عاقة، لم تقف إلى جانب عائلتها وقت الشدة، فوالدها أفلس بسبب 30 ألف دولار، ولم تقم بإعانته؛ ووالدتها أفلست أيضاً، ولم تمنع عنها الإفلاس.