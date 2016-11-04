بالفيديو: هيفاء وهبي في جديدها جرأة تطرح علامات استفهام

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من كواليس فيديو كليب هيفاء وهبي الجديد "حبيبي"، وهو

عبارة عن "ديو" باللغة الإنجليزية يجمعها بمطرب الراب الأمريكي Ne-Yo.

وهذا العمل هو الثالث في رصيد هيفاء وهبي من الأغنيات العالمية بعد أغنيتها الأولى "ياما ليالي" التي قدّمتها مع الـ "دي جي" العالمي ديفيد فينديتا، و"Breathing You In"، التي صوّرتها مع كاسبر سمارت الحبيب السابق للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، كما أنّ كليب "حبيبي" يعدّ العمل الثاني الذي تتعاون من خلاله إخراجياً مع صديقها المخرج الفلسطيني العالمي طاريق فريتخ.

الفيديو كليب الذي قيل إنه تمّ تسريبه، تطلّ أثناءه هيفاء وهبي بملابس شفافة ومثيرة، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان الكليب سيعرّضها للهجوم والكثير من الانتقادات في الفترة المقبلة.

في المقابل، لم يعرف ما هو الموعد الذي رست عليه هيفاء وهبي لطرح ألبومها الجديد، والذي أرجأت طرحه أكثر من مرة.

يُذكر أنّ هيفاء تعاقدت مع السبكي على بطولة فيلم سينمائي جديد، بعد أن ابتعدت خلال العام الجاري عن التمثيل، فيما كان مسلسل "مريم" هو آخر عمل درامي أطلّت من خلاله على الجمهور في رمضان 2015.

شاهدوا مقطعاً من كواليس كليب هيفاء وهبي