هل ستكون فهرية أفجين بطلة مسلسل أنجين أكيوريك الجديد؟

بعد إجازة طويلة عقب انتهاء مسلسله الناجح "العشق الأسود" مع توبا بيوكستون، التي سبقته إلى عملها الجديد "الجريء والجميلة"، بدأ الممثل أنجين أكيوريك الاستعداد لمسلسله الجديد، الذي وقّع عقده بأجر قدره (60) ألف ليرة تركية، أي ما يساوي (20) ألف دولار عن الحلقة أسبوعياً.

ساريناي ساريكايا التي كانت مرشّحة للعمل، قيل إنها اعتذرت عنه تارة، وتتفاوض بشأنه تارة أخرى، من دون أن تحسم رأيها فيه بعد. وقيل إنها تريد قراءة سيناريو خمس حلقات منه قبل إبداء رأيها بالقبول أو الرفض.

أما الممثلة التركية الثانية المرشّحة له هي فهرية أفجين، التي لم تقدّم أيّ مسلسل جديد منذ عامين تقريباً بعد انتهاء عرض الموسم الثاني من مسلسلها الناجح "طائر الحب" مع بوراك أوزجيفيت.

ويدعم منتج المسلسل تيمور ساوجي ترشيح فهرية أفجين التي أنتج لها مسلسلها الأخير.

وسرّبت الصحافة التركية أنّ المسلسل تدور أحداثه حول حياة طبيب وسيم يتعرّف إلى فتاة ترفض أن يزرع لها قلب طفلة لتعود إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وتفاصيل القصة غير مؤكدة بعد من أحد، وتبقى مجرد افتراضات وتسريبات غير رسمية، ولربما تتغير تفاصيل السيناريو إن ارتأى المخرج أو البطلان ذلك.

وفهرية أفجين حالياً مشغولة بحملة ترويجية لماركة أزياء نسائية تركية لموسم الشتاء، وبدأت الفضائيات التركية بعرض إعلانها القصير لها في أوقات الذروة المسائية، كما أنها تستعدّ لمونتاج فيلمها الجديد "حب بلا نهاية" مع الممثل مراد يلدريم، الذي ينتظره جمهوره بشوق كبير بعد غيابها الطويل عن الشاشة، ويتوقع عرضه في مطلع عام 2017 المقبل.

من ستفوز بالبطولة، ساريناي ساريكايا أم فهرية أفجين؟

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