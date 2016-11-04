«الصحة»: انتهاء الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي بالجامعات

إنتهت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة و السكان لشئون السكان، من اعداد الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي والبدء في تنفيذها ميدانيًا علي مستوي الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي .

وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان، أن الهدف من المبادرة تمكين طلاب الكلية من تفهم تحديات مجتمعاتهم وتحديد أدوارهم للمساهمة فى التغلب على هذه التحديات بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المحلية، وتثمين الدور الإيجابى لشباب الجامعات فى تنمية وتحريك المجتمع للارتقاء بالخصائص السكانية عن طريق وتدريب الشباب على التعرف، وتحديد مشكلات مجتمعية الأساسية والمشاركة فى ايجاد آليات مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة.

كما تهدف إلى تدريب الطلاب على وسائل وبرامج التوعية السكانية والصحية من خلال مجموعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة والتغذية فى كل المراحل العمرية والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية ومشاركة طلبة الكليه فى تقديم التوعية فى جامعتهم وكذلك فى المراكز الإدارية الأكثر احتياجاً فى محافظاتهم بما لا يتعارض مع مهامهم الدراسية.