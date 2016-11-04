الجيش الروسي : إصابة جنديين بجروح طفيفة قرب حلب

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، إصابة اثنين من جنوده “بجروح طفيفة” بنيران مسلحين على طريق كاستيلو، قرب حلب، فى حين يتم تطبيق هدنة أعلنتها موسكو ودمشق.

وأكد بيان للجيش أن هذا الممر في شمال حلب، المخصص للمسلحين أو المدنيين الراغبين في مغادرة المناطق المحاصرة، “تعرض لاطلاق نار من المسلحين”، مشيرًا إلى “إصابة اثنين من الجنود الروس من مركز المصالحة بجروح طفيفة جراء إطلاق النار”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن “الجنديين نقلا سريعًا إلى حى آمن فى المدينة حيث تلقيا علاجًا”، مؤكدًا أن “حياتهما ليست في خطر”.