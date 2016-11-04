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ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب في أندونيسيا إلى 54 قتيلًا

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ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب في أندونيسيا إلى 54 قتيلًا ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب في أندونيسيا إلى 54 قتيلًا

أرشيفية

ارتفع عدد قتلى حادث غرق مركب في أندونيسيا كان محملًا على الأرجح فوق طاقته، إلى 54 مع انتشال 36 جثة فى مضيق سنغافورة، اليوم الجمعة، بعد يومين من المأساة كما قال مسؤول فى الشرطة المحلية.

وكان المركب يقل 98 شخصًا مع ثلاثة من أفراد الطاقم، معظمهم من العمال المهاجرين الاندونيسيين العائدين من ماليزيا، عندما اصطدم بشعب مرجانية يوم الاربعاء الماضي، قبل أن يغرق قبالة جزيرة باتام الاندونيسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال سام بودى المسؤول في الشرطة المحلية للصحافيين “عثر على 41 ناجيًا في حين لا يزال ستة فى عداد المفقودين، أما الآخرون فقضوا”.

وأضاف أنه تم التعرف حتى الآن رسميًا على هوية 12 راكبًا موضحًا أن فتاتين بين الضحايا.

وتعتبر القوارب وسيلة أساسية للتنقل بين 17 ألف جزيرة فى الارخبيل الاندونيسي، لكن غالبًا ما تقع .

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أونا

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