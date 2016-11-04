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صور من "حِنة" إيمي سمير غانم وحسن الرداد : العروسان "كاچوال" ...

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صور من "حِنة" إيمي سمير غانم وحسن الرداد : العروسان "كاچوال" ... صور من "حِنة" إيمي سمير غانم وحسن الرداد : العروسان "كاچوال" ...

الصور من احتفال الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد بخطبتهما واقتراب موعد زفافهما ، مقيمين "حنّة" داخل فندق شيراتون الجونة بمدينة الغردقة ، وضم الحفل العديد من أقاربهم وأصدقائهم ، كذلك ظهر خلال الصور والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز وشقيقتها دنيا ، التي حلّت بملابس تُشبه ثياب إيمي .

وحضر الحفل عدد من الفنانين والعاملين بالوسط الفني، منهم المنتج أحمد السبكي والفنان سمير صبري وغيرهما ، وارتدت إيمي في الحفل بلوزة بيضاء ووضعت أعلى رأسها إكسسوار شعر كبير الحجم ، أما "الرداد" فاحتفل بملابس اعتياديه ، بالقميص والبنطال الجينز .

وفي هذا التقرير ، نستعرض صور من "حنة»" إيمي سمير غانم وحسن الرداد .

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رئيس قسم الأخبار