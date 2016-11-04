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ضبط 205 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان

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ضبط 205 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان ضبط 205 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بأسوان

أرشيفية

نظمت المباحث الجنائية فى أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام، حملة مكبرة اليوم الجمعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 205 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن الضباط من القبض على هارب من حكم جنائى فى قضية إتجار فى المخدرات محكوم عليه غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و78 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، و17 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، و68 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و41 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، بإجمالى مبالغ محصلة نحو 1450 جنيها، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارٍ إحالتهم للنيابات المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

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