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موكب عادل إمام يتعرض لحادث سير في تونس

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موكب عادل إمام يتعرض لحادث سير في تونس موكب عادل إمام يتعرض لحادث سير في تونس

 

عادل امام

تعرض موكب الفنان الكبيرعادل إمام، لحادث مرورى وهو فى طريقه من العاصمة تونس لمدينة صفاقس، ما أدى لتأخيره لمدة تجاوزت الساعتين.

وقال المخرج سمير سيف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده في تونس علي هامش مهرجان قرطاج : “إن موكب الفنان عادل إمام تعرض لحادث، فقد اصطدمت السيارة التى يركب فيها المخرج رامى إمام والفنان خالد سرحان بسيارة أخرى من الموكب، الأمر الذى عطل الموكب لحين وصول سيارة أخرى، ولكن لم تحدث أى إصابات بشرية، ولكن الحادثة عطلت السيارة التى كان يقلها رامى إمام وخالد سرحان”.

والجميع بمدينة صفاقس فى انتظار الزعيم عادل إمام لتكريمه اليوم عقب عرض فيلم المخرج سمير سيف “ابن دموعها”، الذى سيتم تكريمه أيضا من قبل وزير الثقافة التونسى فى احتفالية صفاقس، عاصمة الثقافة العربية.

 

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