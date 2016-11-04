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البرلمان الأوروبي يدين الاعتقالات التركية للساسة الموالين للأكراد

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البرلمان الأوروبي يدين الاعتقالات التركية للساسة الموالين للأكراد البرلمان الأوروبي يدين الاعتقالات التركية للساسة الموالين للأكراد

رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز

أدان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، عمليات الاعتقال التي تمت اليوم الجمعة، في تركيا للساسة الموالين للأكراد ووصفها بأنها “إشارة تقشعر لها الأبدان”.

وقال شولتس في بيان له من بروكسل “اعتقالات اليوم تبعث برسالة مخيفة تقشعر لها الأبدان عن حالة التعددية السياسية في تركيا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف شولتس، أن أعضاء البرلمان عن حزب “الشعوب الديمقراطي” الذين ألقي القبض عليهم هم “ممثلون شرعيون وديمقراطيون عن المجتمع التركي”.

واستطرد شولتس قائلًا “مع هذه السلسلة الأخيرة من الاعتقالات التي تواترت أخبارها بصورة واسعة النطاق، فإن السلطات التركية لا تدفع تركيا بعيدًاَ عن الديمقراطية فحسب، ولكنهم يديرون ظهورهم أيضًا للقيم والمبادئ والأعراف والقواعد التي تقوم عليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

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