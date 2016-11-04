حبس مدير عام آثار وجه بحرى ووسط الدلتا بعد استيلائه على 4 ملايين جنيه

الغربية - مصطفى عادل

قرر أحمد الجندي مدير نيابة مركز طنطا باشراف مصطفى درويش، رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس "محمد.ا.ا"، مدير عام الآثار للوجه البحرى ووسط الدلتا مقيم بقرية شبرا النملة مركز طنطا وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، ٤ أيام بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ لقيامه بتجميعه ٤ ملايين جنيه من ٦٠ شخصا لتوظيفهم.

كان مدير نيابة مركز طنطا قد حجز المتهم لحين ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا وأكدت التحريات صحة الواقعة.

كان المجنى عليهم قد تقدموا ببلاغات للمقدم محمد طلال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، يتهمون المذكور بجمع 4ملايين جنيه منهم بحجة توظيفها ، ولم يف بوعوده لهم ورفض رد المبالغ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن المقدمان محمد طلال ومحمد حامد، مفتشا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الوقائع.

وحققت النيابة العامة مع المتهم فى محضر الضبط، بالإضافة إلى اتهامه فى 6 محاضر أخرى "نصب" بمركز شرطة طنطا، واصدرت النيابة قرارها المتقدم