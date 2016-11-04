أمين الشرطة المتهم بمحاولة تهريب محبوس من محكمة الخانكة ينكر تلقيه رشوة

القليوبية – محمد قاسم

وجهت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أمين ناصف تهمة تمكين متهم من الهروب، ومساعدته على ذلك، والإخلال بواجبات الوظيفة، لأمين شرطة، تلقى رشوة من أسرة مسجون مقابل تهريبه وفك الكلابش من يده، أثناء تواجده أمام النيابة لنظر تجديد حبسه فى قضية مخدرات.

وقال العميد سيد عليوة مأمور مركز الخانكة فى التحقيقات، إنه تم اتباع كافة التعليمات، وتكليف مأمورية بحراسة 12 متهما أثناء ذهابهم للنيابة، للنظر فى أمر تجديد حبسهم، وأن المكلف بحراسة المتهم الهارب، أمين شرطة يدعى " ياسر. س "، وأن المأمورية وصلت بالفعل إلى مقر المحكمة طبقا لكافة التعليمات والتأمينات المتبعة لكل المأموريات.

وقال المتهم بعد ضبطه ويدعى " أيمن ذ" أمام أحمد قاسم وكيل أول النيابة، إن أمين الشرطة " ياسر. س"، اتفق مع أسرته على أن يحصل منهم على مبلغ مالى نظير مساعدته فى الهروب يوم تجديد حبسى أمام قاضى المعارضات.

وأضاف المتهم: يوم الواقعة تم وضع الكلبش فى يدى مع متهم آخر، وذهبنا للنيابة لنظر تجديد الحبس، وأثناء جلوسنا فى الطابق الأرضى أرسل لى أمين الشرطة مفتاح "الكلابشات" مع أحد الأشخاص، وقمت بفك الكلابش من يدى، وغافلت الجميع وهربت، وأثناء هروبى كسرت قدمى بعدما اصطدمت بسور المحكمة ووقعت على الأرض.

واستكمل المتهم اعترافاته أمام النيابة: كان ابن شقيقى فى انتظارى خارج المحكمة ومعه موتوسيكل، وركبت معه وهربنا حتى تقابلت مع زوجتى التى كانت تنتظرنى بسيارة ملاكى، وعندما شعرت بالألم يزداد فى رجلى ذهبنا إلى عيادة خاصة للكشف عليها وتجبيسها، وفوجئت برجال المباحث يداهمون العيادة وقاموا بضبطى.

من جانبه أنكر أمين الشرطة "ياسر س" المكلف بحراسة المسجون كافة الاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة خلال التحقيقات معه.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام حول الواقعة، والتى أكدت أن أمين الشرطة المكلف بحراسة المتهم اتفق مع أسرة المتهم على الحصول على رشوة مالية مقابل مساعدته فى الهروب وفك الكلابشات من يده.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا، يفيد بهروب مسجون يدعى أيمن محمد زكى من داخل المحكمة أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه، بعد ضبطه فى قضية مخدرات "هيروين"، وبسؤال الحرس قال إن المتهم استطاع أن يفلت يده من "الكلبش" وهرب.

وتمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم، الذى استطاع مغافلة الحرس وهرب من داخل محكمة الخانكة، وذلك داخل إحدى العيادات الخاصة أثناء تجبيس رجله.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21556 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة، وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد قاسم وكيل أول النيابة برئاسة المستشار أمير ناصف بحجز أمين الشرطة المتهم، وإخلاء سبيل ضابط نظامى وآخر بالمباحث و6 أمناء أخرين، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.