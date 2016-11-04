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النقل: استعدادات مكثفة في المترو والسكك الحديدية بعد رفع أسعار الوقود

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النقل: استعدادات مكثفة في المترو والسكك الحديدية بعد رفع أسعار الوقود النقل: استعدادات مكثفة في المترو والسكك الحديدية بعد رفع أسعار الوقود

جلال سعيد وزير النقل – أرشيفية

أصدر الدكتور جلال سعيد وزير النقل تعليمات لشركة تشغيل مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بشأن انتظام حركة نقل المواطنين داخل نطاق القاهرة الكبرى وبين مدن الجمهورية، بالتزامن مع قرارات تحريك الوقود، وشدد على زيادة عدد عربات القطارات عند الضروره وتقليل فترات تقاطر المترو أيضًا حسب الحاجة.

وأجرى الوزير التنسيقات اللازمة مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بشأن انتظام خدمات هيئة النقل العام في القاهره الكبرى وزيادة المعروض من حجم المركبات.

وأجرى الوزير أيضًا تنسيقًا مع اللواء محمد يوسف رئيس الشركه القابضة للنقل والمسئولة عن شركات نقل الركاب : «شرق الدلتا» و«غرب الدلتا» و«الوجه القبلي»؛ للتأكيد على انتظام خدمة نقل الركاب بين المحافظات، وعدم إدخال أي تغيير في الأسعار؛ وذلك وفقًا لعقود الالتزام التي وقعتها وزارة النقل مع هذه الشركات.

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