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ألمانيا: المعركة ضد الإرهاب ليست مبررًا لإسكات المعارضة السياسية في تركيا

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ألمانيا: المعركة ضد الإرهاب ليست مبررًا لإسكات المعارضة السياسية في تركيا ألمانيا: المعركة ضد الإرهاب ليست مبررًا لإسكات المعارضة السياسية في تركيا

وزير الخارجية الألمانية فالتر شتاينماير – أرشيفية

أدان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة هجومًا بسيارة ملغومة في جنوب شرق تركيا قتل 9 أشخاص، لكنه قال إن معركة أنقرة ضد الإرهاب لا يجوز استخدامها لتبرير إسكات المعارضين السياسيين.

وبحسب «رويترز» فقد أبلغ شتاينماير الصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “المعركة ضد الإرهاب لا يمكن أن تستخدم كمبرر لإسكات المعارضة السياسية أو حتى وضعهم خلف القضبان.”

وفي إشارة إلى أنه دافع دائما عن رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قال شتاينماير إن التركية بحاجة إلى أن تكون واضحة بشأن الاتجاه الذي تسلكه وما سيعنيه ذلك لعلاقتها مع الاتحاد.

وأبلغ جونسون الصحفيين أن تركيا شريك مهم في المعركة المشتركة ضد الرئيس السوري بشار الأسد لكن بريطانيا وألمانيا لديهما أيضا بواعث قلق جدية بشأن تعامل أنقرة مع وسائل الإعلام وإنهما تعبران الآن عنها.

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