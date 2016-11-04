أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس مدير عام آثار وجه بحرى ووسط الدلتا بعد استيلاءه على 4 ملايين جنيه

Google+ Print
حبس مدير عام آثار وجه بحرى ووسط الدلتا بعد استيلاءه على 4 ملايين جنيه حبس مدير عام آثار وجه بحرى ووسط الدلتا بعد استيلاءه على 4 ملايين جنيه

ارشيفية

مراسل«ONA»:

قرر أحمد الجندي مدير نيابة مركز طنطا باشراف مصطفى درويش، رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس”محمد.ا.ا”، مدير عام الآثار للوجه البحرى ووسط الدلتا مقيم بقرية شبرا النملة مركز طنطا وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، ٤ أيام بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ لقيامه بتجميعه ٤ ملايين جنيه من ٦٠ شخصًا لتوظيفهم.

كان مدير نيابة مركز طنطا، قد حجز المتهم لحين ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا وأكدت التحريات صحة الواقعة.

كان المجنى عليهم قد تقدموا ببلاغات للمقدم محمد طلال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، يتهمون المذكور بجمع 4 ملايين جنيه منهم بحجة توظيفها، ولم يف بوعوده لهم ورفض رد المبالغ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن المقدمان محمد طلال ومحمد حامد، مفتشا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الوقائع.

وحققت النيابة العامة مع المتهم فى محضر الضبط، بالإضافة إلى اتهامه فى 6 محاضر أخرى “نصب” بمركز شرطة طنطا، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا