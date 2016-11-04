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البدري : نحتاج إلى تدعيم الهجوم.. والإجهاد سبب تراجع الأداء

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البدري : نحتاج إلى تدعيم الهجوم.. والإجهاد سبب تراجع الأداء البدري : نحتاج إلى تدعيم الهجوم.. والإجهاد سبب تراجع الأداء

حسام البدري

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن الإجهاد الشديد الذي يعاني منه أغلب لاعبي الفريق هو سبب تراجع الأداء، خاصة فى المباريات الثلاث الأخيرة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن اللاعبين قدّموا كل ما في وسعهم أمام طنطا ونجحوا في الفوز بالنقاط الثلاث بهدف معلول من ركلة جزاء.

وشدد البدري فى تصريحات لـ«on sport»، على أن الأهلى أتيحت له حوالي 3 فرص سهلة أمام مرمى طنطا، لكن بسبب التسرّع وغياب التركيز فشل اللاعبون فى إحراز أهداف.

وأوضح “البدري” أن الأهلي بحاجة إلى تدعيم فى الناحية الهجومية، مؤكدًا أنه من الوارد أيضًا ضم لاعب يكون لديه القدرة على اللعب فى الثلاثة أماكن تحت “المهاجم”.

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