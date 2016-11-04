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كرواتيا تستعيد «مودريتش» بعد تعافيه من الإصابة

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كرواتيا تستعيد «مودريتش» بعد تعافيه من الإصابة كرواتيا تستعيد «مودريتش» بعد تعافيه من الإصابة

لوكا مودريتش

استدعى المدير الفنى للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، أنتي كاسيتش، اليوم الجمعة، لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش لقائمة الفريق لمواجهتى أيسلندا وأيرلندا الشمالية، بعد تعافيه من إصابة الركبة.

وذكرت صحيفة “سبورتسكي نوفوستي” أن كاسيتش أعلن استدعاء مودريتش، الذي خضع لجراحة في ركبته اليسري في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد إصابته في غضروف الركبة.

ويستقبل منتخب كرواتيا نظيره الأيسلندي في 12 من الشهر الجاري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، فيما يحل ضيفًا على أيرلندا الشمالية بعدها بخمسة أيام في لقاء ودي.

وكالات

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