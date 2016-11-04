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بالصور.. تكريم شمس الكويتية للعام الثانى على التوالى بمونديال الاعلام

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شمس الكويتية

شمس الكويتية

كرم مونديال القاهره للأعمال الفنيه والإعلام، النجمه الكويتيه شمس، عن مجمل أعمالها الفنيه التى قدمتها لعام 2016 ، وذلك في سابقة هى الأولى منذ إنطلاقه من 15 عامًا.

وكان المهرجان الذى يرأسه إبراهيم أبو ذكرى، رئيس إتحاد المنتجين العرب، قد إختار شمس الأغنيه العربية، كما يلقبها جمهورها بالوطن العربى لتكون نجمة حفل الختام الذى أقيم مساء أمس بالقاهرة وحضره النجوم والمبدعين العرب .
> وقال “أبو ذكرى”، إن إختيار “شمس” للعام الثانى على التوالى سابقة لم تحدث منذ تأسيس وإطلاق المونديال وهو ما يدل على تقدير المونديال بجميع لجانه المختلفه لقيمة النجمه الكويتيه شمس وتميز جميع ما تقدمه من أعمال فنية راقية.

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