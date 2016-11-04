حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4/11/2016

كتبت : رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الدلو توقعات علماء الفلك لليوم الجمعة 4 نوفمبر بالصعيد المهنى مستقر جدا هذه الفترة ، أيضا الشق العاطفى يسير بخطى جيدة فحافظ على روح الاستقرار والرومانسية .

برج الدلو على الصعيد المهني:

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى مستقر جدا ، فمجهودك الذى بذلته الفترة الماضية ستحصد ثماره هذه الفترة ، إظهار مواهبك فى الإدارة مهم جدا هذه الفترة فاسعى أن تبرزها .

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تسير بخطى جيدة وخاصة أنك سعيت مؤخرا لأن ترضى الشريك بطرق عدة، أهمها أنك ساعدته فى حل عدد من مشكلاته التى تخص الجانب المهنى .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو عليك أن تتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال و اليوسفى حتى تتفادى الإصابة بالأنفلونزا وخاصة هذه الفترة مع تقلب الجو .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة بالضرورة أن تعطى لعائلتك الكثير من الاهتمام ، فالتجاهل و عدم الاهتمام قد يزيد من المشاكل معهم .

من جهة أخرى لا تتردد فى البدء بالمشاركة فى أحد الأنشطة لكى تستفيد من طاقتك و بنفس الوقت تشعر بالتجديد و كسر الروتين اليومى الممل .