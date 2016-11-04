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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 4/11/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 4/11/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 4/11/2016

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يعتبر من أكثر الأبراج الصبورة التى تتحمل المسئولية ويمكنها الاعتماد على نفسها، لكن ربما تمر ببعض الضغوط التى تجعلك تفقد أعصابك لكن سريعا ستعود لحالتك الطبيعية

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

 

اليوم هو وقت مناسب للبدء فى المشروعات، كنت من قبل شخص دؤوب وتحب عملك ولم يتم تقديرك ولكن اليوم فرصة تقدير مجهودك كبيرة قد تحصل عل مكافأة مادية كما ستستمتع بمدح رؤسائك وزملائك.

 

على الصعيد العاطفي:

 

تشعر اليوم بثقة كبيرة فى نفسك وتشعر أنك ترغب فى توضيح العديد من الأمور لشريك حياتك، سوف تدرك أن اهتمامك بالحصول على صحة جيدة سيحسن حياتك العاطفية بشكل كبير، ستكون واضحا تماما مع شريك حياتك فيما يخص ما تحتاجه منك.

 

برج السرطان  على الصعيد الصحي:

 

تعانى اليوم من الأرق، عليك أن تعرف أن حصولك على قدر من النوم الكافى وممارسة التمرينات الرياضية اللازمة سيساعدك على إنجاز العديد من المهام، عدم حصولك على القدر الكافى من الراحة تجعلك متعب طوال الوقت.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

 

ستأتى فى طريقك العديد من الفرص فلا تتسرع فى أن تحصل عليهم جميعا، فكر جيدا فى هذه الفرص شارك أصدقائك فى استشارتهم فيما يخص هذه الفرص ، ستأتيك العديد من المفاجآت ليست جميعها سارة ، لا تترك الأمور دون أن تأخذ قرارا لأنها ستحدد مصيرك.


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مصر 365

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