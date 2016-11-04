سيد عبد الحفيظ : المهم الـ3 نقاط من مواجهة طنطا

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تواضع مستوى المارد الأحمر في مباراة طنطا اليوم قائلًا “الأهم الـ3 نقاط وهو الهدف الذي جئنا من أجله إلى مدينة المحلة”.

وأكد عبد الحفيظ فى تصريحات لـ«on sport»، أن الفريق الأحمر يواجه احيانًا سوء حظ غريب، مما يؤثر بالسلب على أداء بعض اللاعبين، مشيدًا بالنيجيري أجاي وتوّقع له التالق بشكل أكبر الفترة القادمة.

وشدد على أن كل مباريات الدوري صعبة وتحتاج من الأهلي أن يبذل أقصى جهد، نافيًا أن يكون سبب تراجع مستوي الثنائي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا هو الضغوط الجماهيرية.

وحقق الفريق الأحمر الفوز بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها التونسي علي معلول ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة.