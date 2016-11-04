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صالح يرحب باقتراح الأمم المتحدة للسلام في اليمن

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صالح يرحب باقتراح الأمم المتحدة للسلام في اليمن صالح يرحب باقتراح الأمم المتحدة للسلام في اليمن

علي عبدالله صالح – أرشيفية

رحب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الحليف الرئيسي لحركة الحوثيين المسيطرة على العاصمة اليوم الجمعة باقتراح السلام الذي طرحته الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 شهرًا كأساس جيد للمفاوضات.

وبحسب «رويترز» قد جاء ترحيب صالح بينما عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعات في صنعاء مع الحوثيين ومفاوضين يمثلون القوات الموالية له.

ويقاتل تحالف بقيادة منذ مارس 2015 الحوثيين والموالين لصالح الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن بما في ذلك صنعاء في محاولة لإعادة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

ونشر صالح تعليقاته على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وفي الأسبوع الماضي رفض هادي خطة الأمم المتحدة التي ستهمشه وتشكل حكومة تضم شخصيات أقل إثارة للخلاف.

لكن دبلوماسيًا بارزًا في الأمم المتحدة قال لرويترز إنه يبدو إلى حد بعيد أن السعودية قبلت المبادرة وشجعت هادي على التعامل معها.

وقتل الصراع الحالي في اليمن 10 آلاف شخص على الأقل فضلا عن التسبب في أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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