«العمال الكردستاني» يتعهد بتصعيد الصراع ضد تركيا

قال أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني في تسجيل مصور اليوم الجمعة إن الحزب سيصعد صراعه ضد تركيا بعد أن احتجزت الشرطة نوابا من حزب معارض رئيسي مؤيد للأكراد.

وبحسب «رويترز» قال مراد قريلان القيادي الكبير بحزب العمال الكردستاني في التسجيل المصور الذي نشر على موقع مقرب من الحزب على الإنترنت إن من المهم جدًا أن يرد الأكراد على احتجاز نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وداهمت الشرطة منزلي زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان و10 نواب آخرين من الحزب بعد أن رفضوا الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق مرتبط “بدعاية إرهابية”.