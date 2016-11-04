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«محافظ المنيا» يتفقد أعمال إصلاح الكوبرى العالى بوسط المدينة

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«محافظ المنيا» يتفقد أعمال إصلاح الكوبرى العالى بوسط المدينة «محافظ المنيا» يتفقد أعمال إصلاح الكوبرى العالى بوسط المدينة

عصام البديوي، محافظ المنيا

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، أعمال ترميم وإصلاح الكوبرى العالى “الملك فاروق” بوسط المدينة، بحضور العقيد محمد رشاد مدير إدارة مرور المنيا، والعقيد محمد ياسر رئيس مباحث المرور، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى الأعمال للانجاز فى التوقيتات المحددة للتيسير على المواطنين.

كما شدد على استمرار العمل خلال 24 ساعة لسرعة الإنجاز والتسليم فى الوقت المحدد، حيث يواصل جهاز الخدمة الوطنية تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، أعمال التجديد والإصلاح.

كما تفقد المحافظ مرسى “عروس النيل”، ومخزن مشروع النقل الجماعى الواقع على الكورنيش، ووجه رئيس المدينة بحصر كافة الأماكن غير المستغلة ورفع الإشغالات والمعدات الراكدة والغير مستغلة والمتكهنة منها لتطوير المكان وحسن استغلاله، وكلف التخطيط العمرانى بوضع تصور للمكان بهدف التخطيط الأمثل واستغلالهما بما يعود على المحافظة بالنفع العام.

كما أصدر “المحافظ” توجيهاته بسرعة رفع الإشغالات والنظافة لبعض الأماكن المستأجرة على الكورنيش لتطويرها، وإعادة المظهر الجمالى للمنطقة.

 

 

 

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