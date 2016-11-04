«أحمد حلمى» مهنئًا عادل إمام لتكريمه من رئيس تونس «أنت ذاتك وسام»

حرص الفنان أحمد حلمى، على تهنئة الزعيم عادل إمام، وذلك بعد حصوله على التكريم من رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، ومنحه الصنف الأوّل من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، لمشواره الفنى الطويل وتاريخة المشرف فى عالم الفن.

وعلق أحمد حلمى عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام: “ألف ألف مليون مبروك للزعيم عادل أمام لحصوله علي الوسام الوطنى من الرئيس التونسى السبسي، أستاذ عادل لقد أخذت وسامًا وأنت ذاتك وسام، اسم عادل إمام هو إجابة على سؤال لم يستطيع أن يجاوبه الكثيرون، كيف يكون الفنان نجمًا لا تقوى القمة على فراقه، الإجابة عادل إمام”.