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حبس مدير تنظيم حى أول طنطا 4 أيام تلقى رشوة لتسهيل بناء عقار مخالف

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حبس مدير تنظيم حى أول طنطا 4 أيام تلقى رشوة لتسهيل بناء عقار مخالف حبس مدير تنظيم حى أول طنطا 4 أيام تلقى رشوة لتسهيل بناء عقار مخالف

>الغربية إسلام الخياط

 

 

قرر رئيس نيابة أول طنطا حبس "يسرى ل ج" مدير التنظيم بحى أول طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى قضية تلقيه الرشوة مقابل تسهيل بناء عقارات مخالفة مقابل مبالغ مالية، حيث استمرت التحقيقات مع المتهم على مدار يومين. 

 

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصور، مدير جهاز الرقابة بالغربية، تمكنت من ضبط مدير التنظيم بحى أول طنطا، أثناء تلقيه رشوة مالية، لتسهيل بناء عقار مخالف بدائرة الحى.

 

وكان الرائد محمد خلف عضو هيئة الرقابة الإدارية، وردت له معلومات تؤكد أن "يسرى ل ج" مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحى أول طنطا، يتقاضى رشاوى مالية مقابل تسهيل إجراءات تراخيص البناء العقارات المخالفة.

 

على الفور تتبع عضو الهيئة الإدارية مدير التنظيم، وبعمل التحريات تم ضبطه داخل محل خاص بأحد المقاولين، ويدعى " س ص" بشارع ابن الفارض، أثناء تلقيه رشوة مالية 5 آلاف جنيه من المقاول مقابل تسهيل بناء برج مخالف.

 

تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة والتى أصدرت قرارها السابق.

 

 


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