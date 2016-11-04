أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيجو : «رونالدو» سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام

Google+ Print
فيجو : «رونالدو» سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام فيجو : «رونالدو» سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام

كرستيانو رونالدو

توقع النجم البرتغالي الدولي السابق لويس فيجو، فوز مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال فيجو – في مقابلة مع محطة إذاعة إسبانية – “لا يساورني أي شك فى أن كريستيانو هو الذي سينال الكرة الذهبية هذا العام حيث إنه دائمًا ما يلعب بشكل جيد، أعتقد أنه لا يمكن لأي لاعب غيره أن يسجل ثلاثة أهداف كل مباراة، وانا أرى أنه ليس هناك أي خلاف على الاطلاق بشأن مستوى إجادة هذا اللاعب”.

وأضاف أنه لا يسعه عقد أي مقارنة بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ودييجو سيميوني مدرب اتليتكو مدريد، قائلًا “من الصعب المقارنة بينهما حيث إن كلا منهما يحقق نتائج رائعة، لكني أعتقد أن زيدان يقوم بعمل مميز ويثق في أفكاره”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا