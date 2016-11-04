فيجو : «رونالدو» سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام

توقع النجم البرتغالي الدولي السابق لويس فيجو، فوز مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال فيجو – في مقابلة مع محطة إذاعة إسبانية – “لا يساورني أي شك فى أن كريستيانو هو الذي سينال الكرة الذهبية هذا العام حيث إنه دائمًا ما يلعب بشكل جيد، أعتقد أنه لا يمكن لأي لاعب غيره أن يسجل ثلاثة أهداف كل مباراة، وانا أرى أنه ليس هناك أي خلاف على الاطلاق بشأن مستوى إجادة هذا اللاعب”.

وأضاف أنه لا يسعه عقد أي مقارنة بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ودييجو سيميوني مدرب اتليتكو مدريد، قائلًا “من الصعب المقارنة بينهما حيث إن كلا منهما يحقق نتائج رائعة، لكني أعتقد أن زيدان يقوم بعمل مميز ويثق في أفكاره”.

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