نجمات CMA بأجمل إطلالاتهن على السجادة الحمراء

نجمات مخضرمات سرن على سجادة حفل توزيع جوائز موسيقى الكاونتري CMA Awards لعام 2016 بأناقة لافتة وخيارات مُبهرة من فساتين السهرة، غير أن النجمة "بيونسيه" Beyonce اكتسحت الجميع بأناقتها ونصّبت نفسها ملكة الحفل في فستان رائع اختارته من توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad.

الفستان الذي اختارته "بيونسيه" Beyonce مصنوع من قماش الدانتيل الأبيض، ومطرز بالورود الناعمة بشكل كامل، له قصة ذيل السمكة وأكمامه منفوخة عند الأكتاف، وقد اكتفت بأقراط ماسية ناعمة زينت بها اطلالتها، وبالفعل بدت مثل دمية "الباربي".

والى جانب "بيونسيه" Beyonce كان هنالك الكثيرات من النجمات اللواتي اخترن تصاميم فساتين سهرة مُبهرة للحفل مثل النجمة "كاري اندروود" Carry Anderwood، التي تألقت في فستان مستوحى من فساتين الأميرات بقصة كبيرة وباللون الزهري الهادئ. كذلك فقد بدت اطلالة النجمة الشهيرة "تايلور سويفت" Taylor Swift على المسرح مميزة وشبابية في فستان أسود براق بدا قماشه وكأنه رسومات على الجسم.

وكذلك فقد أحببنا اطلالة النجمة المخضرمة "شارون ستون" Sharon Stone في فستان أسود ناعم والأقراط الماسية الكبيرة التي نسقتها مع الفستان، واطلالة النجمة "نيكول كيدمان" Nicole Kidman في تصميم فستان ناعم باللون الوردي من "غوتشي" Gucci.

شاهدي بالصور جميع اطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز موسيقى الكاونتري CMA Awards لعام 2016 واختاري النجمة التي تعتقدين أنها بدت الأكثر أناقة.