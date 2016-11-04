تصاميم خواتم من مجموعات خريف 2016

تبقى المجوهرات الرفيقة الأساسية والدائمة للسيدة في مختلف الأوقات ،فهي تسعى إلى جعل السيدة أيقونة للأناقة في المناسبات الرسمية وغير الرسمية لتضفي طابعاً خاصاً على الإطلالة.

ومن خلال جولتنا على دور المجوهرات العالمية لاحظنا أن الخواتم أخذت حيزاً كبيراً من مجموعاتها لخريف 2016 لتحاكي من خلالها الطابع الأنثوي الجريء والمميز لكل سيدة ،فوجدنا تصاميم بارزة وكبيرة من الذهب الأبيض و الوردي كالتي قدمتها دار "أدلر" Adler ،وتصاميم مزينة بأحجار الياقوت والزمرد مثل خواتم مجموعة "بولغاري" Bulgari ،أو خواتم مصنوعة من الذهب الأصفر التي قدمتها دار "كاكتوس دو كارتييه" Cactus De Cartier وغيرها، بالإضافة إلى خواتم مرصعة بحبيبات من الألماس الفاخر.

شاهدي صور الخواتم المرفقة أعلاه و اختاري منها ما يعجبك.