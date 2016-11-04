«محافظ المنيا» يعقد اجتماع لمناقشة إجراءات زيادة أسعار الوقود

قال عصام البديوي محافظ المنيا إنه سوف يتم عقد اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن زيادة أسعار الوقود.

وأضاف المحافظ أنه سيناقش نسب زيادة تعريفة المواصلات، وذلك بحضور كافة الجهات المعنية والمختصة من إدارة مرور المنيا، ومدير إدارة المواقف، ومسئولى المواقف بكل الوحدات المحلية للمراكز التسع، وممثلي نقابة السائقين، ومسئولي مشروع النقل الجماعى، ومندوبى مديرية الطرق بكل مركز .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، اليوم الجمعه، بإحدى محطات الوقود بوسط مدينة المنيا، للتأكد من توافر السولار والبنزين وبيعها للمواطنين طبقا للأسعار الجديدة.

وتابع المحافظ عملية بيع البنزين والسولار بالمحطة، واستمع إلى عدد من المترددين عليها، وأكد على ضرورة الإشراف المباشر على محطات تموين الوقود بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية لضمان توزيعها بعدالة.

وكلف المحافظ، مباحث التموين، بتشديد الرقابة على تلك المحطات لتلافى ظاهرة الجراكن، ومتابعة الكميات الواردة لتلك المحطات وبيعها للأهالي، والعمل على تنظيم حملات مفاجئة من مفتشي مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة التموينية المشددة على الوجه الأكمل.

كما تفقد المحافظ محطة أتوبيس الوجه القبلي ووجه بنظافة وتطوير المكان بما يليق والمظهر الجمالى للمكان وتطوير استراحات الركاب.