سائقو السويس يطالبون بتسعيرة رسمية للأجرة.. والمرور: تم تحديدها

السويس- سيد نون

أكد عدد من سائقى السيارات الأجرة بمواقف النقل الداخلى والخارجى فى محافظة السويس، ضرورة إصدار تسعيرة خاصة بالأجرة وتوزيعها على المواقف.

وبالرغم من تأكيد السائقين التزامهم بالتعريفة المحددة، ولم يتم رفعها حتى الآن، إلا أن مواطنين أكدوا أنهم سيرفعونها. وانتشرت قوات من مباحث مرور السويس فى مواقف المحافظة، لمراقبة أى ارتفاعات تحدث فى تعريفة الأجرة.

وقال العميد محمد الدفراوى، مدير مرور السويس، إنه تم إعداد تسعيرة خاصة بأسعار أجرة السيارات، سواء داخل المحافظة أو خارجها، ويتم رفعها حالياً لمحافظ السويس اللواء أحمد حامد لدراستها واعتمادها.

وقال مصدر أمنى، إن مدير مرور السويس المقدم شريف سلامة قام بالاجتماع مع اللواء شكرى سرحان سكرتير عام المحافظة من أجل اعتماد تسعيرة الأجرة الجديدة بالمواقف.

وأكد محمد السيد، سائق بموقف الأنصارى بالسويس، أنه لم يتم حتى الآن رفع تعريفة أسعار الأجرة، ولكن يجب على المحافظة إصدار تسعيرة محددة.

وقال على قدرى، موظف، إن السائقين بخط السويس – الجناين قاموا برفع الأسعار الخاصة بالأجرة.