بالصور.. البنوك تستقبل العملاء لأول مرة الجمعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" داخل وخارج البنوك بمحافظة كفر الشيخ في أول عمل لها يوم الجمعة، وظهر عملاء بالبنوك لتغيير العملات.

وفتحت بنوك " القاهرة ، والأهلي ، وبنك التعمير والإسكان ، وبنك الإسكندرية ، وبنك مصر " أبوابها الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء لإستقبال العملاء .

وشددت قوات الأمن دورياتها وعززت الحراسة أمام البنوك وخصصت سيارات للنجدة لمصاحبة سيارات نقل الأموال.

فيما فتحت شركات الصرافة اليوم أبوابها، لكنها كانت خالية من أى مترددين عليها.

وقال محمد محمود سعد، صيدلي، إنه توجه لبنك القاهرة لتغيير 3 ألاف دلاور، معبرا عن سعادته بالقرار الذي اتخذ بفتح البنوك لتغيير العملات الأجنبية لمنع تجارة العملة فى السوق السوداء .

ووصفت سعاد محمد ربة منزل ، إن قرار استقبال البنوك للمواطنين يوم الجمعة واستمرار العمل بالبنوك حتى الساعة التاسعة بالصائب، مطالبة بغلق مكاتب الصرافة ، وقصر تغيير العملات على البنك فقط.