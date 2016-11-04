أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. البنوك تستقبل العملاء لأول مرة الجمعة

Google+ Print
بالصور.. البنوك تستقبل العملاء لأول مرة الجمعة بالصور.. البنوك تستقبل العملاء لأول مرة الجمعة

>كفر الشيخ – محمد سليمان

 

رصدت عدسة "اليوم السابع" داخل وخارج البنوك بمحافظة كفر الشيخ في أول عمل لها يوم الجمعة، وظهر عملاء بالبنوك لتغيير العملات.

 

وفتحت بنوك " القاهرة ، والأهلي ، وبنك التعمير والإسكان ، وبنك الإسكندرية ، وبنك " أبوابها الساعة الواحدة  من ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء لإستقبال العملاء .

 

 

وشددت قوات الأمن دورياتها وعززت الحراسة أمام البنوك وخصصت سيارات للنجدة لمصاحبة سيارات نقل الأموال.

 

فيما فتحت شركات الصرافة اليوم أبوابها، لكنها كانت خالية من أى مترددين عليها.

 

وقال محمد محمود سعد، صيدلي، إنه توجه لبنك القاهرة لتغيير 3 ألاف دلاور، معبرا عن سعادته بالقرار الذي اتخذ بفتح البنوك لتغيير العملات الأجنبية لمنع تجارة العملة فى السوق السوداء .

 

ووصفت سعاد محمد ربة منزل ، إن قرار استقبال البنوك للمواطنين يوم الجمعة واستمرار العمل بالبنوك  حتى الساعة التاسعة بالصائب، مطالبة بغلق مكاتب الصرافة ، وقصر تغيير العملات على البنك فقط.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى