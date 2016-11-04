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سلاح الجو التركي يدمر أكثر من 90 هدفًا لداعش شمال شرق حلب

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سلاح الجو التركي يدمر أكثر من 90 هدفًا لداعش شمال شرق حلب سلاح الجو التركي يدمر أكثر من 90 هدفًا لداعش شمال شرق حلب

الطيران التركي الحربي

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو التركي دمر أكثر من 90 هدفًا لداعش، وقتل 8 عناصر من التنظيم بشمال شرق حلب ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ونقلت قناة «العربية» عن وسائل إعلام تركية قولها “إنه في إطار عملية «درع الفرات» سيطر الجيش السوري الحر على نقطة سكانية جنوب منطقة أخترين، التي كانت تقع تحت سيطرة مسلحي داعش بشمال شرق حلب السورية”.

وأضافت أن 4 مقاتلين من «الجيش الحر» قتلوا وأصيب 10 آخرون خلال تلك العملية.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العملية، تمكن الجيش الحر من بسط سيطرته مساحات واسعة تصل إلى ألف كيلومتر مربع من الأراضي، وعلى 170 نقطة سكانية.

أ ش أ 

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