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حظك اليوم برج الثور 4/11/2016

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حظك اليوم برج الثور 4/11/2016 حظك اليوم برج الثور 4/11/2016

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، ويعرف عن برج الثور أن مواليده شديدو الغيرة والعند والطموح أيضًا ويمتميزون بقدرتهم على اتخاذ قرارات حكيمة فى وقت قياسي.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

 

تحتاج اليوم وبشدة لمهاراتك فى اتخاذ قرارات بسرعة وبحكمة فى الوقت نفسه، حيث تضعك الظروف أمام خيارات محيرة جدًا واتخاذ قرار خاطئ يجعلك تتكبد الكثير من الخسائر، لذلك تشعر بالتردد والخوف من اتخاذ القرار ولكن ببعض الثقة ستتصرف بطريقة صحيحة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

احرص على أن تتبع حدسك فى ما يخص الأشخاص المحيطين بك اليوم، خاصة إن شعرت به يحذرك من الاقتراب من شخص ما تشعر بالانجذاب نحوه، وحاول أن تفصل بين الانجذاب بسبب القلب والانجذاب بسبب الانبهار.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

المشكلات الصحية التى تبدو لك بسيطة هذه الأيام فى الحقيقة أكبر مما تبدو، فمن المهم أن تذهب لاستشارة طبيب مختص ولا تتهاون أبدًا فى أى شيء يتعلق بصحتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 

لا تتجاهل الرسائل غير المباشرة التى تصلك بشأن أمور تحيرك، ولا تتجاهل ما وصلتك من معلومات بشأن أشخاص أنت قريب منهم، وخوفك من أن تظلمهم قد يتسبب فى النهاية فى أن تظلم نفسك.


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مصر 365

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