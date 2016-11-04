حظك اليوم برج الحمل 4/11/2016

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

سرعة انفعالك وغضبك تجعلانك تخسر كثيرًا فى العمل، ليس فقط بطريقة مباشرة ولكنها تجعل رؤسائك فى العمل لا يثقون بقدرتك على تحمل المسؤولية الكبيرة، حاول أن تصحح هذه الصورة.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

أنت شخص غير مبهر من الإطلالة الأولى ولكن من يعرفك جيدًا ويعرف جوهرك سيحبك أكثر مما تتخيل، فقط كل ما تحتاجه أن تفتح لمن يستحق الأبواب لقلبك لأن هناك من هو خائف من الاقتراب منك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

السر المجهول وراء الحيوية والنشاط اللتان تتمتع بهما هو أنك حظيت بنوم جيد على مستوى الكم والكيف خلال الأيام الأخيرة فحافظ على ذلك واستفد من ذلك فى ممارسة الرياضة والحفاظ على طاقتك الإيجابية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

كن بعيدًا عن المعارك، خاصة فى مجال العمل، ليس لضعف منك ولكن لأن الانخراط فى المعارك سيفقدك ميزتك الأهم وهى أن تكون موضوعيًا ومحايدًا وهى الميزات التى منحتك وضعك المميز حتى الآن.