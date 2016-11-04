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«رويس» يعود للمشاركة مع دورتموند بعد غياب 6 أشهر

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«رويس» يعود للمشاركة مع دورتموند بعد غياب 6 أشهر «رويس» يعود للمشاركة مع دورتموند بعد غياب 6 أشهر

ماركو رويس

قال توماس توخيل المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يعود ماركو رويس للمشاركة ضمن صفوف الفريق من جديد بعد انتهاء فترة توقف المنافسات المحلية لإقامة المباريات الدولية.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، قبل المباراة المقررة أمام هامبورج غدًا السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني “يسعدنا عودته إلى التدريبات، إنه فى أفضل حالاته وسيعود للمشاركة قريبًا”.

ولم يشارك رويس فى أى مباراة منذ نهائى كأس ألمانيا الذي أقيم في 21 مايو الماضي وغاب عن في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″ بسبب إصابته في الفخذ، وقد تأجلت عودته التي كانت متوقعة في سبتمبر الماضي.

وعقب مباراة الغد، تتوقف المنافسات المحلية لمدة أسبوع لإقامة مباريات بتصفيات كأس العالم، وبعدها يستأنف دورتموند مشواره في البوندزليجا بلقاء بايرن ميونخ فى 19 نوفمبر الثانى الجاري.

وكالات

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