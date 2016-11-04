بالصور.. وزير الآثار من مقبرة توت عنخ آمون:تذكرة معالم الأقصر بـ100 دولار

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أن الإقبال على زيارة المقابر الفرعونية والمعالم الآثرية ترتفع خلال الفترة الأخيرة بصورة جيدة للغاية، وذلك تزامناً مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى الجديد، مؤكداً أن عدد السائحين الذين زاروا مقبرتى سيتى الأول ونفرتارى فى النظام الموحد "luxor pass" بلغ حوالى 95 تذكرة بسعر 1000 جنيه للتذكرة الواحدة فى الـ3 أيام الماضية منذ انطلاقها.

وأضاف وزير الآثار لدى زيارته لمقبرة توت عنخ آمون حتفالاً بمرور 94 عاما على اكتشافها، وذلك برفقة محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر وعدد من قيادات الآثار، أنه تم إطلاق نظام آخر وهو تذكرة موحدة لزيارة آثار الأقصر بأكملها تحجز من القاهرة بسعر 100 دولار للتذكرة الواحدة، وهى من شأنها أن تساعد فى إراحة السائحين بصورة كبيرة لدى زيارة مصر وآثار الأقصر.

وأوضح خالد العنانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حضر للأقصر لمشاركتها فى احتفالها بالعيد القومى للمحافظة، وكذلك دخول مقبرة توت عنخ آمون، وكذلك حضور احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على عمل البعثة المصرية الفرنسية العاملة بمعبد الرامسيوم بالأقصر، مؤكداً أنه سيتوجه إلى معبد الأقصر مساء اليوم ليعلن افتتاح معرض جديد يضم 22 قطعة آثرية داخل المتحف.

وقال الدكتور خالد العنانى إنه يسعى خلال الفترة المقبلة بهدف المساعدة فى تطوير كافة المعالم الآثرية بالمحافظة، سيتم الاتفاق مع قيادات المنطقة الآثرية بالأقصر على عدة إجراءات مميزة تساعد على تسهيل الخدمة المقدمة للسائحين بالكامل.

وتحتفل محافظة الأقصر بعيدها القومى وذلك بعد موافقة الحكومة على تغييره من 9 ديسمبر لكى يتزامن مع الذكرى الـ94 لاكتشاف مقبرة الفرعون الذهبى الملك توت عنخ آمون أشهر ملوك الفراعنة على يد العالم الأثرى الإنجليزى هاورد كارتر عام 1922.