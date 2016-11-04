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رسميًا.. «رودريجيز» يعود لريال مدريد في مواجهة ليجانيس بالليجا

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رسميًا.. «رودريجيز» يعود لريال مدريد في مواجهة ليجانيس بالليجا رسميًا.. «رودريجيز» يعود لريال مدريد في مواجهة ليجانيس بالليجا

خاميس رودريجز

في مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد لكرة القدم، تواجد لاعب خط الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز في تدريبات النادي الملكي الإسباني، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة فريق ليجانيس بعد غد الأحد في الأسبوع الـ11 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان لاعب الوسط الكولومبي قد غاب عن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان في بولندا في مواجهة فريق ليجيا وارسو التي انتهت بالتعادل 3 / 3 بسبب إصابة في الفخذ.

غير أن خاميس ، 25 عامًا، أكد – في تصريحات إذاعية أدلى بها أمس الخميس – أنه جاهز للمشاركة في لقاء ليجانيس، وقال “أنا بخير وكل ما يتردد عن إصابتي بجرح كبير ليس صحيحًا”.

وأضاف لاعب وسط موناكو وبورتو السابق قائلًا “لقد كنت فقط بحاجة إلى الراحة إلا إنني الآن أنا بحالة جيدة وأشارك في التدريبات”.

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن يتواجد خاميس رودريجيز في قائمة الكولومبي لمباراتي تشيلي والأرجنتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المتوقع أن تؤدي عودة خاميس من الإصابة إلى تجنب حدوث مشاكل جديدة بين ريال مدريد والاتحاد الكولومبي لكرة القدم الذي كان قد استدعى اللاعب على الرغم من اصابته للمشاركة في فترة التوقف الدولية السابقة ومن ثم عاد اللاعب لمدريد عقب التأكد من عدم قدرته على المشاركته وحاجته للعلاج.

أ ش أ

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