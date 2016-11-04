مجلس الشارقة للتعليم يحتفل بيوم العلم

احتفل مجلس الشارقة للتعليم بـ “يوم العلم”، حيث قام الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ، برفع علم الدولة عالياً في مقر مجلس أولياء أمور الطلبة بحضور علي الحوسني امين عام مجلس الشارقة للتعليم بالانابة والدكتور خالد المري رئيس مجلس أولياء الأمور في الشارقة وعدد من موظفي المجلس وتم رفع العلم في تمام الساعة الـ١١ ظهراً، وذلك بالتزامن مع كافة الجهات والمؤسسات في الدولة التي احتفلت اليوم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، وقد رُفع علم الدولة كذلك في جميع الحضانات الحكومية ومجالس أولياء الأمور على مستوى الإمارة .

وقال الدكتور سعيد الكعبي ونحن نحتفل اليوم برفع العلم ، نجدد العهد والولاء للوطن ولقيادته الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات حفظهم الله، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي تزامناً مع الاحتفال بذكرى عزيزة على قلوبنا والذي يصادف تولي صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم في الثالث من نوفمبر وفي إطار المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حاكم دبي، وهي مبادرة “يوم العلم” التي جاءت كمناسبة وطنية سنوية، يحتفل بها شعب الإمارات وتجديد الولاء .

وقال ان هذه المبادرة تعكس صورة وطنية براقة تعزز فينا القيم الوطنية وتزرع في قلوبنا الحب للوطن وتعزز الولاء للقيادة والانتماء للإمارات وهو تجديد العهد لاصحاب السمو حكام الإمارات ومعاهدتهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة هذا الوطن.