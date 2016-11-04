تأجيل محاكمة قاصرتين مغربيتين بتهمة المثلية الجنسية

الرباط (أ ف ب)

ارجات المحكمة الابتدائية فى مدينة مراكش الجمعة محاكمة قاصرتين بتهمة المثلية الجنسية بعد توقيفها قبل اسبوع، إلى 25 نوفمبر حسبما أفادت مصادر متطابقة لفرانس برس.

وقال عمر أربيب ممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الآنسان فى مراكش لفرانس برس "قرر القاضى تأجيل المحاكمة حتى 25 نوفمبر حتى تتمكن هيئة الدفاع من اعداد الملف بشكل جيد".

من جانبه قال المحامى رشيد الغرفي، من هيئة الدفاع عن ألفتاتين، "طلبنا كهيئة دفاع التأجيل من أجل الإعداد الجيد للملف لان عددا من المحامين انضموا الينا منذ بدء القضية".

وتم توقيف سناء (16 عاما) وهاجر (17 عاما) الخميس الماضى بعدما قام شخص بالتقاط صورة لهما فوق سطح منزل، حينما "كانتا تتبادلان القبل والعناق" بحسب أربيب. وسلمت الصورة إلى عائلة أحدى ألفتاتين التى قام فرد منها بابلاغ الشرطة التى اعتقلت القاصرتين.

وبعد اسبوع من الاعتقال قرر القاضى الخميس اطلاق سراحهما مؤقتا بعد التماس تقدم به ثلاثة محامون.

وبحسب رشيد الغرفى فإن "هيئة الدفاع مكونة من عشرة محامين".

وهى المرة الأولى التى يتم فيها اعتقال فتاتين ومحاكمتهما بهذه التهمة فى المغرب، حيث كانت الاعتقالات فى السابق حصرا على الذكور المتهمين بالمثلية الجنسية.

وتنص المادة 489 من هذا القانون الجنائى على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، ويستخدم هذا القانون لتجريم المثلية فى المغرب.

وندد بيان وقعته اكثر من 20 جمعية متضامنة مع ألفتاتين ب"الظروف والمعاملة السيئة التى واجهت المعتقلتين خلال كل مراحل القضية" مطالبا ب"وقف اعتقال الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية عبر إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي".

وأضاف ان "اعتقال الاشخاص بسبب ميولهم الجنسية يتعارض تماما مع التزامات المغرب دوليا فى مجال حقوق الإنسان وما ينص عليه دستور البلاد فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد".

وأكد المصدر نفسه استنادا إلى "مصادر متطابقة" أن "ألفتاتين تعرضتا للضرب المبرح من بعض أفراد عائلة سناء قبل تسليمهما للشرطة".