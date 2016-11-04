إصابة مساعد مدير شمال الصعيد لشرطة التموين في حادث بـ «بني سويف‎»

إصيب اليوم الجمعة مساعد مدير منطقة شمال الصعيد لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بكدمات في أنحاء الجسم وإشتباة في نزيف بالمخ في حادث إنقلاب سيارة تابعة للإدارة يستقلها بطريق الكريمات دائرة بني سويف.

تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية يفيد بإنقلاب سيارة شرطة رقم 111968 ،ب شرطة “ماركة رينو” تابعة لإدارة الأمداد والتموين مخصصة لمساعد مدير المنطقة لشمال الصعيد.

وتبين من التحريات الأولية أنة أثناء عودتة من حملة تفتيشية علي أقسام التموين بشمال الصعيد إنحرفت سيارة مارة بجانب سيارة الشرطة، مما أدي لإختلال عجلة القيادة في يد السائق مجند عبدالرحمن شحاتة مما أدي لإنقلابها بطريق الكريمات بني سويف القاهرة .

وتم تحويلة لمستشفي الشرطة بالعجوزة وتحرر محضر بالواقعة .