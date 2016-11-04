جولدن جلوب: «ميريل ستريت» ستحصل على جائزة تقديرًا لها عن مجمل أعمالها

أعلن منظمو جوائز جولدن جلوب يوم الخميس، أن الممثلة ميريل ستريت ستحصل على جولدن جلوب عن مجمل أعمالها في الحفل السنوي المقرر في يناير.

وتحصل ستريب، الفائزة بثلاث جوائز أوسكار على جائزة سيسل بي ديميل تقديرًا لعملها طوال 40 عاما.

وقال لورينزو صوفيا رئيس رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، “إنها رائدة مهدت الطريق للمرأة في التلفزيون والسينما والمسرح”.

وتنظم الرابطة جوائز جولدن جلوب المخصصة للسينما والتلفزيون وهي واحدة من أكبر المراسم في موسم الجوائز الطويل في هوليوود.

ويقام حفل 2017 في بيفرلي هيلز يوم الثامن من يناير.