أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جولدن جلوب: «ميريل ستريت» ستحصل على جائزة تقديرًا لها عن مجمل أعمالها

Google+ Print
جولدن جلوب: «ميريل ستريت» ستحصل على جائزة تقديرًا لها عن مجمل أعمالها جولدن جلوب: «ميريل ستريت» ستحصل على جائزة تقديرًا لها عن مجمل أعمالها

ميريل ستريت أرشيفية

أعلن منظمو جوائز جولدن جلوب يوم الخميس، أن الممثلة ميريل ستريت ستحصل على جولدن جلوب عن مجمل أعمالها في الحفل السنوي المقرر في يناير.

وتحصل ستريب، الفائزة بثلاث جوائز أوسكار على جائزة سيسل بي ديميل تقديرًا لعملها طوال 40 عاما.

وقال لورينزو صوفيا رئيس رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، “إنها رائدة مهدت الطريق للمرأة في التلفزيون والسينما والمسرح”.

وتنظم الرابطة جوائز جولدن جلوب المخصصة للسينما والتلفزيون وهي واحدة من أكبر المراسم في موسم الجوائز الطويل في هوليوود.

ويقام حفل 2017 في بيفرلي هيلز يوم الثامن من يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا