وزير الأوقاف يوجه بضرورة مساعدة متضرري السيول بالبحر الأحمر

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر إلى ضرورة التكاتف بين قيادات المديرية للوقوف بجانب اشقائهم المتضررين من السيول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير اليوم”الجمعة”مع قيادات مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ الأقليم بمقر الشركة العامة للبترول برأس غارب على هامش زيارته اليوم على رأس قافلة طبية واجتماعية لللمتضررين من السيول برأس غارب.

وتناول الاجتماع بحث عدد من القضايا الخاصة بالأوقاف ومساجد المحافظة وإعادة تأهيل المساجد التى تضررت من السيول ،وقدم الوزير المساعدات الطبية والأدوية إلى مستشفى رأس غارب المركزى بجانب المساعدات المادية والعينية التى قدمتها القافلة للأسر التى أضيرت من السيول فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف.

أ ش أ