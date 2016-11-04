"تموين الوادى الجديد" تطالب بزيادة حصة المواد البترولية مع دخول فصل الشتاء

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

طالبت مديرية التموين بالوادى الجديد بتعزيز الحصة المقررة من المواد البترولية على مستوى مراكز المحافظة مع دخول فصل الشتاء وتزايد نشاط قطاع الاستثمار والشركات الزراعية بمناطق شرق العوينات والفرافرة، تجنبًا لوقوع آية أزمات تكدس على المحطات البترولية التى لم تتأثر اليوم الجمعة بزيادة أسعار المواد البترولية ولم تشهد أية مشكلات أو حالات تكدس حتى الآن.

وقال محمد إسماعيل، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بتموين الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن نقص الكميات المخصصة للمحافظة من المواد البترولية يحدث مع بدء الموسم الزراعى، وضغط المشروعات الاستثمارية على المحطات البترولية، حيث يتم توفير كميات إضافية حوالى 300 طن سولار يوميًا تغطى 90% من احتياجات السيارات والشاحنات القادمة من شرق العوينات.

وأضاف "إسماعيل" أن الوادى الجديد لها طبيعة خاصة وجغرافية مختلفة لتباعد المسافات بين المراكز، حيث تضطر السيارات للتموين أكثر من مرة فى ظل نقص عدد المحطات أو ثباتها وعدم كفاءة البعض الآخر مما يؤدى لخلق معادلة صعبة فى حل المشكلة مما يستدعى ضرورة زيادة الكميات المخصصة للمحافظة للتغلب على المشكلة نهائيًا.