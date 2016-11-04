مقتل مدربين أمريكيين في إطلاق نار بمدخل قاعدة عسكرية بالأردن

أعلن الجيش الاردني في بيان الجمعة أن مدربين أميركيين قتلا، فيما جرح أميركي ثالث وضابط أردني إثر تبادل لإطلاق النار عند مدخل قاعدة جوية جنوب المملكة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن “اطلاقا متبادلا للنار وقع صباح الجمعة عند بوابة قاعدة الامير فيصل الجوية في الجفر (جنوب) اثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة”.

وأضافأان ذلك أدى إلى “مقتل اثنين من المدربين (من الجنسية الامريكية) وجرح ثالث واصابة ضابط صف اردني”.

ولم يعط المصدر مزيدًا من التفاصيل لكنه أشار إلى “اخلاء المصابين للعلاج”، مؤكدا أن “التحقيق ما زال جاريا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث”.

وأوضح مصدر حكومي أردني أن “القاعدة تستخدم لمختلف التدريبات العسكرية وليس فقط لتدريبات الطيران وتضم متدربين ومدربين من جنسيات مختلفة بينهم امريكيون”.

ويأتي الحادث بعد عام تقريبا على قتل ضابط اردني 6 أشخاص في 9 نوفمبر 2015 بينهم امييركيان وجنوب افريقي في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان قبل ان تقتله الشرطة.

أ ف ب