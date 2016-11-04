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الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض عند 3.13 للدولار

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الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض عند 3.13 للدولار الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض عند 3.13 للدولار

أرشيفية

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة بعد إلقاء القبض على 11 مشرعاً من ثالث أكبر حزب في البرلمان الليلة الماضية من بينهم اثنان من زعماء الحزب الأمر الذي قد يوقد شرارة قلاقل سياسية.

وسجلت الليرة 3.1300 للدولار في الساعة 0501 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 3.1095 أواخر معاملات أمس الخميس، بحسب “رويترز”.

وألقت الشرطة القبض على صلاح الدين دمرداش وفيجن يوكسيكداج زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي الذي نال 5.2 مليون صوت في انتخابات نوفمبر 2015.

وألقي القبض على تسعة مشرعين آخرين لامتناعهم عن الإدلاء بالشهادة أمام ممثلي الإدعاء في تحقيقات بقضايا إرهاب بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنهم في وقت سابق هذا العام.

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