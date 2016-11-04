إعادة تشغيل 7 محطات مياه بـ «سوهاج» بعد توقفها بسبب السيول

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء، تشغيل 7 محطات سطحية لمياه الشرب بمراكز دار السلام وجرجا والبلينا، وقد توقفت عن العمل بسبب ارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل نتيجة للسيول القادمة من الجبل وذلك عقب انخفاض نسبة العكارة وعودة المياه لمعدلاتها الطبيعية.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة أوقفت اليوم تشغيل 4 محطات أخرى لمياه الشرب على النيل بمراكز “المراغة وجهينة وطهطا وطما” لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل.

وأوضح بدري، أنه يتم الاعتماد على كميات المياه المتوفرة بخزانات المياه الأرضية بالمحطات المذكورة بالإضافة إلى تشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه نقية للأماكن التي تنقطع عنها المياه وخاصة المستشفيات لتوفير كميات مناسبة من المياه للمواطنين.

ولفت إلى أن نقاط المراقبة التي تم تشكيلها من قطاع المعامل بالشركة تنتشر بكافة مراكز المحافظة وتقوم برفع عينات مياه شرب على مدار الساعة من جميع مآخذ المحطات السطحية للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب وأنه سيتم تشغيل المحطات المتوقفة عقب انخفاض نسبة العكارة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.