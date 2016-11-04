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ضبط تاجر عملة بالمنصورة اثناء انتظار أحد عملاءه

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ضبط تاجر عملة بالمنصورة اثناء انتظار أحد عملاءه ضبط تاجر عملة بالمنصورة اثناء انتظار أحد عملاءه

>الدقهلية - شريف الديب

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية القبض على تاجر عملة اثناء انتظار أحد عملائه بمنطقة توريل بالمنصورة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورد معلومات للعميد سعيد شعير رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بقيام( إ ا إ 35 سنة ) حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم   قرية " بدواى " دائرة مركز المنصورة بالاتجار فى النقد الاجنبى بسعر السوق السوداء خارج القنوات والمصارف الشرعية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 88/2003 ) الخاص بالنقد الاجنبى.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمنطقة " توريل " دائرة قسم ثان المنصورة، مستقلا السيارة قيادته رقم " د ر أ 2895 ملاكى "، وبحوزته 240000جنيها ،و36208 دولار امريكى، و32544 ريال سعودى، و

 5750 يورو، و6775 دينار ليبى ، وماكينة عد عملات، و 3 آلة حاسبة، و 2 هاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة اتجاره فى النقد الاجنبى بسعر السوق السوداء، مضيفًا أنه كان فى انتظار أحد عملائه بمحل ضبطه.

 


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