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الخبير الألماني يشيد بالجهاز الطبي في الأهلي في جلسته مع «طاهر»

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الخبير الألماني يشيد بالجهاز الطبي في الأهلي في جلسته مع «طاهر» الخبير الألماني يشيد بالجهاز الطبي في الأهلي في جلسته مع «طاهر»

محمود طاهر

عقد الطبيب الألماني فولفارت تسافاي، رئيس وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى شون بمدينة ميونيخ، جلسة مطولة مع المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في الساعات الماضية.

وأشاد “تسافاي” خلال الجلسة بتعاون الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معه بشكل ملموس خلال زيارته الأولى لمقر النادي.

وأعرب رضاه عن القوة البشرية والإمكانات التي تضمها الوحدة العلاجية والطبية للفريق الأول.

وأشار “تسافاي” إلى أنه سينهي الإتفاق على طريقة العمل وزياراته المستقبلية للفريق خلال اليومين المقبلين قبل عودته إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل.

 

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