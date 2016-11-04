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غدًا.. إعادة محاكمة 104 متهمين بـ «أحداث الظاهر»

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غدًا.. إعادة محاكمة 104 متهمين بـ «أحداث الظاهر» غدًا.. إعادة محاكمة 104 متهمين بـ «أحداث الظاهر»

أرشيفية

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الظاهر».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد.

 وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

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